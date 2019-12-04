القانونية النيابية: صالح يسد مكان رئيس الوزراء المستقيل وفقا للدستور

2019/12/04 | 10:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكدت عضو اللجنة القانونية بهار محمود، اليوم الاربعاء، ان رئيس الجمهورية برهم صالح يقوم بمهام رئيس الوزراء المستقيل لحين تكليف شخص آخر خلال مدة لا تزيد على 15 يوم لهذا المنصب وفق المادة ٨١ من الدستور.

وقالت محمود في بيان صحفي تلقت "الغد برس"، نسخة منه، "بعدما تم قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي من قبل مجلس النواب وفق المادة ٧٥ من الدستور برغم ان هذه المادة التي اعتمدها مجلس النواب خاصة باستقالة رئيس الجمهورية وليس رئيس الوزراء، وبعد الاستقالة يجب ان يكون التعامل مع الوضع وفق المادة ٨١ من الدستور".

واضافت: ان "هذه المادة تنص على خلو منصب رئيس مجلس الوزراء وتقضي في حالة خلو هذا المنصب فان رئيس الجمهورية يقوم مكانه لمدة ١٥ يوم بشرط تكليف شخص آخر لتشكيل الحكومة خلال هذه المدة وفقا للمادة 76 من الدستور بمعنى ان الحكومة تقوم بإعمالها ولكن برئاسة رئيس الجمهورية".

واشارت الى خلو المنصب في الفقه الدستوري يشمل اربع حالات وهي الاستقالة ، الاقالة ، الوفاة ، الاصابة بعجز دائم او مرض عضال يمنعه من اداء عمله .

وتابعت: اي اجراء او تعامل مع الوضع الحالي خارج هذه المادة يكون غير دستوري.

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