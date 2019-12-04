2019/12/04 | 10:39 - المصدر: pukmedia

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس وزراء اقليم كوردستان يناقش نتائج الحوار مع الحكومة الاتحادية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/04 | 10:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.

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