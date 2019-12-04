بالصور.. حرق منزل قائد شرطة الديوانية السابق

2019/12/04 | 10:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرق محتجون غاضبون في محافظة الديوانية، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، منزل قائد شرطة المحافظة السابق فرقد العيساوي.

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