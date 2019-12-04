الجبوري يعول على الاضرحة في نينوى وجعلها مثل النجف وكربلاء في السياحة الدينية

2019/12/04 | 10:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن محافظ نينوى نجم الجبوري يوم الاربعاء ان الحكومة المحلية تسعى لاستثمار المزارات والاضرحة في المحافظة بمجال تعزيز وتطوير السياحة الدينية والارتقاء بها الى مصافي محافظتي النجف وكربلاء في تحقيق الايرادات المالية.

وقال الجبوري في كلمة له خلال افتتاح المنتدى الدولي للاستثمار والاعمار في نينوى المنعقد في العاصمة اربيل ان النسبة السكانية في نينوى تبلغ اربعة ملايين نسمة وما تخصصه الحكومة الاتحادية للمحافظة من الموازنة المالية السنوية لا يتجاوز مليار دولار، مبينا ان هذا لن يساعد في اعادة اعمار المحافظة ما لم نعتمد على الاستثمار.

ونوه الى ان هناك اجواء وبنية جيدة للاستثمار في نينوى وبعد التحرير هناك شركات تعمل فيها.

وتابع الجبوري ان مدينة الموصل مدينة الانبياء وفيها اضرحة كثيرة ومثلما تحقق النجف وكربلاء المليارات من السياحة الدينية يمكن لنينوى ان تحقق الايرادات ذاتها في حال الاستثمار في اعادة تأهيل وبناء المزارات والاماكن الدينية.

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