الكهرباء تكشف لواع عن خطتها لموسم الشتاء

2019/12/04 | 10:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، عن خطتها لموسم الشتاء، مؤكدة أنها تتضمن تأهيل وتدريب قطاعي التوزيع والنقل.

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