مورينيو: لا أرغب في الحديث عن يونايتد

2019/12/04 | 10:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} لم تكن فترة جوزيه مورينيو مع مانشستر يونايتد سعيدة طوال الوقت على مدار عامين لكن المدرب البرتغالي لا يشعر بأي مرارة نحو هذا النادي.

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