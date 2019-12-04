بعد دعوة لانتخاب رئيس وزراء من غير الشيعة تحالف القوى يعلن موقفه

2019/12/04 | 10:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب في مجلس النواب عن تحالف القوى العراقية احمد مظهر الجبوري اليوم الاربعاء ان تحالفه غير "راغب او طامع بمنصب رئيس مجلس الوزراء"....

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