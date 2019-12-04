النزاهة: أوامر قبض ومنع سفر بحق رئيس مجلس إدارة مطار النجف السابق

2019/12/04 | 10:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

كشفت هيأة النزاهة، عن صدور عدد من أوامر القبض ومنع السفر بحق المتهم رئيس مجلس إدارة مطار النجف الأشرف الدولي السابق.

دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل أوامر القبض ومنع السفر في القضايَّا التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى أن محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة النجف أصدرت أربعة أوامر قبض بحق رئيس مجلس إدارة مطار النجف الأشرف الدولي السابق؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، إضافة إلى أمر قبض وفق أحكام المادة (341) من قانون العقوبات، وقرار بمنع سفر المتهم.





الجدير بالذكر، أن الهيأة أعلنت الشهر الماضي عن صدور ثلاثة أوامر استقدام بحقِّ رئيس مجـلس إدارة مـطار النـجف السابق على خـلفـيَّة تهمة تعمُّد الإضرار بالمال العامِّ ووجود حالات تلاعب في عدد من العقود والمشاريع التي أبرمتها إدارة المطار.

بغداد اليوم- ديالى

أفاد أمصدر أمني من محافظة ديالى، الأربعاء (4 كانون الأول 2019) بإعادة فتح طريق بعقوبة خانقين في ديالى بعد ساعة من قطعة من قبل محتجين.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المحتجين قطعوا طريق بعقوبة خانقين وسط المقدا

بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، الأربعاء (4 كانون الأول 2019)، بتعرض ناشط مدني إلى محاولة اغتيال فاشلة في منطقة ’’كوت الحجاج’’ وسط مركز محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن &

بغداد اليوم-متابعة

كشف المركز العراقي الاقتصادي السياسي، الأربعاء (04 كانون الأول 2019)، عن أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالمياً لهذا اليوم.

وذكر المركز، في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "اسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفة هو 121.

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