النزاهة تعلن صدور أوامر قبض ومنع سفر رئيس مجلس إدارة مطار النجف السابق

2019/12/04 | 11:02 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز – النجف

اعلنت هيئة النزاهة، عن صدور عدد من أوامر القبض ومنع السفر بحق رئيس مجلس إدارة مطار النجف الأشرف الدولي السابق.

واشارت دائرة التحقيقات

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