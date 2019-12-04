2019/12/04 | 11:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلص التقرير النهائي للتحقيق، الذي أجراه مجلس النواب الأميركي بحق رئيس الولايات المتحدة، إلى أن الأدلة التي يمكن أن تؤدي إلى عزل دونالد ترامب لاستغلاله

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