2019/12/04 | 11:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – الموصل

شرعت قوات الحشد الشعبي، بعملية امنية لمطاردة عناصر داعش في جزيرة الحضر جنوب غرب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

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