فلاح أمين الرهيمي - أهمية الدستور للشعب والدولة

2019/12/04 | 11:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي يعتبر الدستور النبراس الذي تسترشد به الدولة والشعب ويعتبر الدليل والمرجع في بناء العلاقة والعقد بين الدولة الخدمية في استغلال الثروات المخزونة في الأرض التي تعود ملكيتها للشعب والتصرف بها من أجل رفاه وسعادة الشعب واستقراره واطمئنانه لقاء أجر يطلق عليه (الراتب الشهري) وهذا العقد (الدستور) يحتوي على مواد وقوانين يضمن لكل طرف (الدولة والشعب) حقوق وواجبات له وعليه.الدستور العراقي الذي يوثق العلاق......

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