كتل اهتمت بقانون الانتخابات أكثر من رئيس الوزراء .. وصالح يستعد للقاء 100 نائب

2019/12/04 | 11:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكر مصدر سياسي، الاربعاء، ان كتلا سياسية سياسية اهتمت بقانون الانتخابات أكثر من اختيار رئيس الوزراء، فيما كشف عن استعداد رئيس الجمهورية للقاء 100 نائب وقّعوا الأحد الماضي على خطاب يطالبه بترشيح شخصية مستقلة وغير حزبية.

وقال المصدر ان "تحركات رئيس الجمهورية برهم صالح التي أطلقها أمس الثلاثاء والتقى خلالها ممثلين عن تحالف سائرون، الذي سلمه كتاباً رسمياً يتضمن تنازله عن حقه في ترشيح رئيس حكومة جديد، مختلفة عن تحركات ومباحثات القوى الرئيسة في البرلمان التي ما زالت حتى الآن مختلفة في شكل الحكومة واسم رئيس الوزراء وبعضها حتى الآن لم تبدِ رأياً أو موقفاً وتنتظر مواقف الكتل الأخرى".

واضاف ان "صالح يستعد لاستقبال نحو 100 نائب وقّعوا يوم الأحد الماضي على خطاب يطالبه بترشيح شخصية مستقلة وغير حزبية تراعي رغبة الشارع العراقي لمنصب رئيس الحكومة".

وتابع "المعلن هو أن كتلاً عدة أعلنت تنازلها أو نأيها عن منصب رئيس الحكومة، لكنها في الحقيقة لا تزال تتفاوض ولم تعزل نفسها كلياً، فهناك فيتو من على شخصيات عدة"، معتبرا ان "تحركات صالح حالياً تأتي أيضاً من أجل معرفة ما سيتم الاتفاق عليه، ولن يكون قادراً على تقديم أي اسم من دون أن توافق الكتل عليه، الأمر الذي يبدو بعيداً على الأقل الآن".





وكشف المسؤول عن أن "كتلاً عدة بدت مهتمة بقانون الانتخابات وبنوده الجديدة، أكثر من اسم رئيس الحكومة لأسباب عدة، أولها أن الحكومة المقبلة ستكون مؤقتة وهناك توافق بأن يتولى رئيس الحكومة المكلف تسمية وزرائه دون تدخل".

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