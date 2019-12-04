شرطة السليمانية تعتقل شخصين ابتزا رجل و امرأة بنشر صور

2019/12/04 | 11:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت مديرية شرطة محافظة السليمانية يوم الاربعاء بإلقاء القبض على شخصين بتهمة ابتزاز رجل وامرأة بنشر صور "غير لائقة" لهما.

وقالت الشرطة في بيان اليوم انه على اثر شكوى مواطن القت مفارز مركز شرطة "بختياري" القبض على متهم هدد ابتز المشتكي بنشر صور للأخير في حال عدم قيامه بأفعال مخلة للآداب معه، مشيرة الى نشر المتهم لصور المشتكي على مواقع التواصل الاجتماعي.

واضاف البيان ان المتهم المدعو (ك، م، أ) تولد 1991 تم ايداعه بالحبس على ذمة التحقيق وقد اعترف بذنبه.

وتابع البيان انه وبعد شكوى من امرأة القت مفارز شرطة "كوردسات" وبالتعاون مع شرطة مكافحة الاجرام تمكنت من القبض على متهم قام بنشر صور "غير لائقة" لتلك المرأة.

واردف البيان ان المتهم المدعو (ر، م) من سكنة محافظة اربيل وبأمر قضائي تم القبض عليه، منوها الى اعتراف المتهم بنشر صورة "غير لائقة" للمشتكية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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