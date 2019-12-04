نيسان باترول سفاري .. خمسة أجيال من القوة

2019/12/04 | 11:08 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة أنوار بابل الوكيل الحصري لسيارات نيسان في العراق، الأربعاء، عن استمرارها بيع السيارات نوع باترول سفاري.

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