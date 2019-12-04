النفط يصعد قبل اجتماعات أوبك بدعم من انخفاض المخزونات الأمريكية

2019/12/04 | 11:08 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صعد النفط يوم الأربعاء قبيل اجتماعات تُعقد هذا الأسبوع حيث تبحث أوبك وحلفاؤها تمديد قيود على الإنتاج لدعم السوق، بينما أظهرت بيانات للقطاع أن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت بأكثر من المتوقع مما ساهم في رفع الأسعار.

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