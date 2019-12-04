ما مستقبل الإتفاقات الموقعة بين الصين والعراق ؟

2019/12/04 | 11:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، سعد الحديثي، إن مستقبل الاتفاقية الاقتصادية التي وقعت بين العراق والصين في حكومة عبد المهدي ستحدده الحكومة المقبلة.

وأضاف الحديثي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واع"، أن "تقدير الأمر متروك للحكومة المقبلة وفقاً لتوجهاتها".

وأشار إلى أن "الاتفاقيات والالتزامات المشتركة بين الدول عادة ما تستمر حتى مع تغيير الحكومات، إلا إذا كان للحكومة الجديدة رأي آخر في هذا الصدد".

وأردف الحديثي، أن "الاتفاقية التي وقعت بين العراق والصين لها منافع كبيرة للاقتصاد العراقي على مستوى تنشيط قطاعات مختلفة، لاسيما الصناعي والزراعي والتجاري والنقل فضلا عن خلق فرص عمل من خلال تنشيط السوق المحلية".

وتابع: "أستبعد أن تتجاهل أية حكومة مقبلة، الاتفاق الذي عقد مع الجانب الصيني والذي يعود بالنفع على الاقتصاد العراقي وليس مرتبطاً بهذه الحكومة أو تلك بقدر ما هو يحقق منفعة للمواطن".

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