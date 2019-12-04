جبهة الإنقاذ والتنمية تعقد اجتماعا لمناقشة الوضع السياسي وتطورات الأحداث والتظاهرات في العراق

2019/12/04 | 11:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت جبهة الإنقاذ والتنمية اجتماعا برئاسة أسامة النجيفي لمناقشة الوضع السياسي وتطورات الأحداث، والتظاهرات في العراق، وموقف الجبهة من كل ذلك.

وأكد النجيفي على أن جبهة الإنقاذ والتنمية مع المتظاهرين الذين ثاروا ضد الفساد وضد الفشل باحثين عن وطن يحترم كرامتهم ويعزز الأمل في نفوسهم.

واتفق المجتمعون على أن استقالة عبد المهدي والحكومة، خطوة ايجابية أولى تستجيب للمطالب العادلة على أن تعقبها خطوات أخرى تمنحها البعد الحقيقي للتغيير المطلوب، رافضين ترشيح شخصية سياسية ضمن الآليات نفسها التي انتجت حكومة عبد المهدي.

وشدد المجتمعون على ان المطلوب في هذه المرحلة ترشيح شخصية مستقلة ذات امكانات قيادية وبرنامج واضح ينال ثقة المتظاهرين أولا، لقيادة حكومة مؤقتة مهمتها اعداد قانون انتخابي متعدد الدوائر مع ضمان صعود أعلى الأصوات عبر التصويت الفردي لفسح المجال واسعا أمام المستقلين بعيدا عن هيمنة الأحزاب السياسية.

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