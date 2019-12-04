أوامر قبض ومنع سفر رئيس مجلس إدارة مطار النجف السابق

2019/12/04 | 11:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت هيأة النزاهة،اليوم الأربعاء، أوامر القبض ومنع السفر بحق رئيس مجلس إدارة مطار النجف الأشرف الدولي السابق.

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