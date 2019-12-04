من جيل ثورة تشرين.. طالب في جامعة الموصل يلجم تدريسي تحدّث عن التظاهرات بنزعة مناطقية(فيديو)

2019/12/04 | 11:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردّ طالب من جامعة الموصل على عبارة استخدمها استاذ جامعي، أمام تجمع من الطلبة وتتضمن نزعة طائفية ومناطقية ووصفها الطالب أنها غير ملائمة ومهينة بحق الشباب المتظاهر وطالب بسحبها.

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