منظمة دولية تؤشر استمرار استخدام القوة القاتلة ضد المتظاهرين في العراق

2019/12/04 | 11:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكرت نقابة المحامين في محافظة ذي قار يوم الاربعاء ان ذوي ضحايا التظاهرات رفعوا قرابة 200 دعوى قضائية بحق رئيس خلية الأزمة السابق في المحافظة الفريق الركن جميل الشمري.

وذكرت النقابة اليوم ان ضحايا قمع التظاهرات في ذي قار رفعوا 200 دعوى قضائية ضد جميل الشمري امام اللجنة التحقيقية الخاصة بالتحقيق في قتل المتظاهرين في ذي قار .

من جهتها افادت مفوضية حقوق الانسان في العراق بمقتل 42 متظاهرا واصابة 492 اخرين في ذي قار خلال الايام الثلاثة الدامية (الخميس ، الجمعة ، السبت).

صدر القضاء العراقي مذكرة قبض ومنع من السفر بحق رئيس خلية الأزمة السابق في ذي قار الفريق جميل الشمري، على خلفية اتهامات له بالمسؤولية عن مقتل المتظاهرين في الناصرية.

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