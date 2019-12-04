تركيا تضبط 245 مهاجراً غير نظامي غربي البلاد

2019/12/04 | 11:33 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز – متابعة

أعلنت تركيا، ضبط 245 مهاجراً غير نظامي أثناء محاولتهم الخروج من البلاد بصورة غير قانونية، عبر ولاية أدرنة، شمال غربي تركيا.

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