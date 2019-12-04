مقتل 6 أشخاص بهجوم مسلح على منظمة يابانية في افغانستان

2019/12/04 | 11:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، بمقتل ستة اشخاص بهجوم شنه مسلحون على سيارة تابعة لمنظمة يابانية، شرقي افغانستان.

وقالت تقارير امنية أفغانية، ان الهجوم المسلح أسفر عن مقتل ستة اشخاص بينهم رئيس منظمة غير حكومية يابانية.

ونقلت الوكالة عن سهراب قادري، عضو المجلس الإقليمي في نانغارهار، القول إن المسلحين فروا من مكان الحادث ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتهم بعد.

وقال إن الدكتور تيتسو ناكامورا، رئيس منظمة السلام للخدمات الطبية اليابانية، شارك في أعمال إعادة الإعمار في مجال الري والزراعة في البلاد.

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