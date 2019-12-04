اتحاد الكرة يؤمن الف تذكرة مجانية للجماهير في لقاء العراق والبحرين

2019/12/04 | 11:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن اتحاد الكرة، اليوم الأربعاء، عن تأمين الف تذكرة للجماهير العراقية لمباراة العراق والبحرين.

وأكد المكتب الاعلامي لاتحاد الكرة في بيان تلقته "الغد برس"، إن "رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود امن الف تذكرة مجانا للجمهور العراقي في مباراة المنتخب الوطني امام البحرين بإطار دور نصف النهائي لبطولة خليجي ٢٤".

ولم يعلن الاتحاد عن الآلية التي سيتم توزيع البطاقات فيها على الجماهير العراقية في قطر.

ويواجه منتخبنا الوطني يوم غد نظيره البحريني في تمام الساعة الخامسة على أديم ملعب الدحيل.

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