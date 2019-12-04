صادرات النفط الأمريكية تتجه للارتفاع

2019/12/04 | 11:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اكد متعاملون ومحللون وسماسرة سفن، اليوم الاربعاء، إن صادرات النفط الخام الأمريكية قد تلامس مستوى أربعة ملايين برميل يوميا لأول مرة على الإطلاق خلال الشهور المقبلة، وذلك بفضل ارتفاع الطلب على أنواع الخام منخفضة الكبريت وإتمام مشروعات خطوط أنابيب وتصدير بمحاذاة ساحل الخليج الأمريكي.

وقال متعاملون إن "الطلب على الخام الأمريكي الخفيف والمنخفض الكبريت يرتفع، بسبب قانون بحري جديد يلزم السفن التي تمر عبر المحيطات باستخدام أنواع وقود منخفضة الكبريت لخفض التلوث اعتبارا من أول كانون الثاني".

وبحسب المتعاملين، فإن "الطلب على التصدير قد يتراجع بفعل ارتفاع أسعار الشحن حتى كانون الثاني على الأقل".

وقالوا إنه "من المتوقع أن يزيد الطلب من آسيا خلال الشهور المقبلة".

وبلغت هوامش ربح إنتاج زيت وقود منخفض الكبريت جدا في آسيا من خام برنت والخام الخفيف منخفض الكبريت أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر يوم الاثنين.

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