"رفع العلم أثناء التظاهرات".. وثيقة "استدعاء ولي أمر طالب" متداولة تغضب عراقيين

2019/12/04 | 11:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لما قالوا إنها استدعاء من مدرسة عراقية لولي أمر طالب بسبب رفع "ابنه العلم العراقي أثناء التظاهرات"

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