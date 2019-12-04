2019/12/04 | 11:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دون الكاتب والإعلامي حميد حلمي البغدادي قصيدة مجد فيها الحشد الشعبي وجاءت تحت عنوان (الحشدُ جوهرةُ العراقِ وفخرُهُ) وبمطاع (يا حشدُ يا أملَ العراقِ ا...

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