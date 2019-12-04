رايتس ووتش: استمرار قتل المتظاهرين بالعراق رغم الأمر بعدم إطلاق النار

2019/12/04 | 11:56 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأربعاء، أن عمليات قتل المتظاهرين في العراق مازالت مستمرة رغم صدور الأوامر بعدم اطلاق النار.

وقالت المنظمة، في بيان اطلعت عليه السومرية نيوزإأن "الأوامر بوقف استخدام الذخيرة الحية صدرت عن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي استقال من منصبه كرئيس للوزراء في 29 تشرين الثاني الماضي، وينبغي للجهات المختصة اتخاذ تدابير عاجلة لمنع قوات الأمن من استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين".

ونقل بيان المنظمة عن سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، قولها "ينبغي للحكومة إنهاء القتل خارج القانون، وتفسير عدم قدرتها على السيطرة على قواتها".

ورأت ويتسن أن "التناقض بين تصريحات الحكومة وما تقوم به قوات الأمن على الأرض يوحي بأن القائد العام للقوات العراقية لا يسيطر على قواته".

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