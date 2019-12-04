كاتانيتش: الفريق البحريني فاز في كربلاء وعلينا ان لا نتطلع للوراء

2019/12/04 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

رأى مدرب منتخب العراق بكرة القدم كاتانيتش اليوم الأربعاء (4 كانون الأول 2019) قبل لقاء منتخب البحر...





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