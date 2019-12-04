الصادقون النيابية لـ

2019/12/04 | 12:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اعلنت كتلة صادقون النيابية، رفضها تسمية أي رئيس وزراء بعيدا عن تطلعات الشعب العراقي، مؤكدة أن رئيس الجمهورية برهم صالح سيكلف الاكتلة

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