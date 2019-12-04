تقرير: إيرانيون يهتفون “الموت لخامنئي”.. نهاية شبيهة بحكم الشاه

2019/12/04 | 12:04 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق وصل الوضع الاقتصادي في #إيران إلى أسوأ مما كان عليه في أيام الشاه بهلوي، ومع تزايد المطالبات برحيل المرشد الأعلى ورجال الدين المحيطين به، يدرك #النظام […]

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