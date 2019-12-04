الطبقة الزجاجية الواقية للهاتف Galaxy S11 تكشف لنا عن التصميم المحتمل لواجهة الهاتف

2019/12/04 | 12:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلما إقتربنا من موعد الإعلان الرسمي عن تشكيلة Galaxy S11 Series كلما حصلنا على تسريبات أكثر.



لقد رأينا بالفعل الصور الحاسوبية الخاصة بالطرازات الثلاثة، ونحن نقصد هنا كل من Galaxy S11 و Galaxy S11e و +Galaxy S11 بالإضافة إلى عدد من المعلومات حول الكاميرات والمواصفات.



أحدث تسريب يردنا اليوم هو عبارة طبقة زجاجية واقية قيل بأنها للهاتف Galaxy S11، وهي تؤكد لنا أن هذا الهاتف سيضم ثقبًا في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية وإطار نحيف في جميع الجوانب الأربعة.

يبدو أنه تم تقليص إطار الشاشة في جميع الجوانب مقارنة بسلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series.



وبالعودة إلى تسريب آخر في الشهر الماضي، كشف لنا المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass أن الهاتف Galaxy S11 سيضم شاشة بحجم 6.7 إنش، والهاتف +Galaxy S11 شاشة بحجم 6.9 إنش، بينما سيضم الهاتف Galaxy S11e شاشة بحجم 6.2 إنش أو 6.4 إنش.



وعلاوة على ذلك، فقد أكد لنا تسريب آخر قبل أسبوعين أن الهاتفين Galaxy S11 و +Galaxy S11 سيضمان شاشات تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz.

من ناحية أخرى، كشف لنا التسريب الذي حصلنا عليه في الشهر الماضي أيضًا أن الهاتفين Galaxy S11 و +Galaxy S11 سيضمان أربع كاميرات في الخلف علمًا أن دقة الكاميرا الأساسية ستبلغ 108 ميغابكسل.



منظومة الكاميرا الخلفية ككل ستضم أيضًا كاميرا مقربة بدقة 48 ميغابكسل توفر تقريبًا بصريًا يصل إلى ×10 وتقريبًا هجينًا يصل إلى ×100.

نحن على بعد أشهر من لحظة الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Galaxy S11 Series، ولكننا نتوقع أن تظهر المزيد من التفاصيل حول هذه الهواتف في الأسابيع القادمة.



لذلك، لا تنسوا العودة إلينا مستقبلاً للحصول على المزيد من التفاصيل.

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