المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فلسيلي نيبينزيا

2019/12/04 | 12:16 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد أعرب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، عن أمل موسكو في عدم حدوث فراغ في السلطة بالعراق بعد استقالة رئيس وزرائه، وسط الأزمة السياسية والاجتماعية في البلاد.وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، قال نيبينزيا: “نأمل أن تنجح الكتل البرلمانية الكبرى، وفي أطر زمنية يحددها الدستور العراقي، في ...

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