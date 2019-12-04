2019/12/04 | 12:16 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد كشفت هيأة النزاهة، الاربعاء، عن صدورعدد من أوامر القبض ومنع السفر بحق المتهم رئيس مجلس إدارة مطار النجف الأشرف الدولي السابق.واشارت دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل أوامر القبض ومنع السفر في القضايَّا التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، إلى أن “محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: أوامر قبض ومنع سفر رئيس مجلس إدارة مطار النجف السابق) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: أوامر قبض ومنع سفر رئيس مجلس إدارة مطار النجف السابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).