نائب لواع: حكومة تصريف الأعمال لن تؤثر في القوانين سارية المفعول

2019/12/04 | 12:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية رياض التميمي، اليوم الأربعاء، أن حكومة تصريف الأعمال لن تؤثر في القوانين سارية المفعول وكذلك المرسلة الى اللجان النيابية المختصة للنهوض بالبلد اقتصادياً.

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