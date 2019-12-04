بالصور.. حملة لتنظيف ساحة التحرير وحافظ القاضي والمناطق المحيطة بها

2019/12/04 | 12:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} باشرت كوادر أمانة بغداد، اليوم الاربعاء، بحملة لتنظيف ساحتي التحرير وحافظ القاضي والمناطق المحيطة بها التي تشهد التظاهرات منذ اكثر من شهرين.

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