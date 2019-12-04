القبض على سارق عجلة في بغداد.. والداخلية تكشف التفاصيل

2019/12/04 | 12:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، القبض على سارق عجلة وسط بغداد.

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