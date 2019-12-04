2019/12/04 | 12:23 - المصدر: ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عالية نصيف تحذر المتظاهرين: “وزير فاسد” يحاول أن يكون “قائد ضرورة”! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ناس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/04 | 12:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالية نصيف تحذر المتظاهرين: “وزير فاسد” يحاول أن يكون “قائد ضرورة”!) نشر أولاً على موقع (ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالية نصيف تحذر المتظاهرين: “وزير فاسد” يحاول أن يكون “قائد ضرورة”!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس).