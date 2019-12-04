1000 تذكرة مجانية للعراقيين في مباراة البحرين

2019/12/04 | 12:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود، عن تأمين ألف تذكرة دخول مجانية للجمهور العراقي في لقاء البحرين يوم غد الخميس بالدور نصف النهائ...

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