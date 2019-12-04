عمليات بغداد: اصابة تسعة عناصر أمن برمي رمانة يدوية في شارع الرشيد

2019/12/04 | 12:28 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، عن اصابة تسعة عناصر أمن برمي رمانة يدوية في شارع الرشيد عند حاجز البنك المركزي وسط العاصمة.

يتبع..

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