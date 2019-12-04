2019/12/04 | 12:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-متابعة

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبد الكريم خلف، الأربعاء (4 كانون الأول ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اللواء خلف: 9 مصابين من القوات الأمنية بهجوم قرب حاجز البنك المركزي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اللواء خلف: 9 مصابين من القوات الأمنية بهجوم قرب حاجز البنك المركزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).