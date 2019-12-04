مندوب العراق يطعن بثورة الشعب أمام المجتمع الدولي والعراقيون يردون: رسالته مزيفة ويجب إبعاده

2019/12/04 | 12:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي ما زالت دماء شهداء ثورة تشرين لم تجف وأنين الثكالى لم يتوقف، حمل مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة محمد حسين بحر العلوم، رسالة مزيفة وطاعنة لمطالب الشعب إلى مجلس الأمن، حيث اتهم ما وصفهم بالمندسين مسؤولية وقوع الضحايا، فيما دافع عن حجب الانترنت بذريعة أنه يُستخدم لترويج العنف والكراهية وتعطيل الحياة […]

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