ارتفاع الليرة السورية قليلا خلال يوم واحد

2019/12/04 | 12:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وسائل إعلام سورية، اليوم الأربعاء، أن الليرة شهدت تحسنا ملحوظا أمام الدولار في الأيام الأخيرة وبنسبة تجاوزت 15%.

وذكرت صحيفة "الوطن" السورية أن سعر صرف

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