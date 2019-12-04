2019/12/04 | 12:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نازحة عشرينية تنتحر شنقا في خانقين

اخبار مباشرة

نازحة عشرينية تنتحر شنقا في خانقين

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نازحة عشرينية تنتحر شنقا في خانقين) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نازحة عشرينية تنتحر شنقا في خانقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).