2019/12/04 | 12:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرضت طائرة جزائرية، الإثنين، لحادث خطير أثناء رحلتها من السعودية إلى الجزائر، وعلى متنها 140 مسافرا.

واشتعلت النيران في محرك الطائرة طراز “بوينغ 767-800” التابعة للخطوط الجزائرية، بعد نحو ساعة ونصف من التحليق في رحلتها من المدينة المنورة في السعودية إلى مدينة عنابة الجزائرية، الأمر الذي أجبر قائدها على الهبوط الاضطراري في مطار القاهرة بمصر.

ولا تزال الطائرة متوقفة في مطار القاهرة الدولي، بينما جرى نقل الركاب إلى طائرة أخرى بعد لحظات الذعر التي عاشوها في السماء وفق القدس العربي .

من جهتها قالت شركة الخطوط الجزائرية في بيان على صفحتها بموقع فيسبوك بعد ساعات من الحادث: “عقب مشكلة فنية على متن الرحلة AH 4411 بين المدينة المنورة (المملكة العربية السعودية) وعنابة (الجزائر)، اتخذ الطاقم، بعد ساعة ونصف الساعة من الرحلة، قرارا بالهبوط في مطار القاهرة، تطبيقا منه لإجراءات السلامة الجوية والتحقق من طبيعة المشكلة”.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورة .. لحظات مرعبة لركاب طائرة جزائرية بعد انفجار محركها في السماء) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صورة .. لحظات مرعبة لركاب طائرة جزائرية بعد انفجار محركها في السماء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).