2019/12/04 | 12:42 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، عن اصابة تسعة عناصر أمن برمي رمانة يدوية في شارع الرشيد عند حاجز البنك المركزي وسط العاصمة.وقالت القيادة في بيان تلقى المركز الخبري الوطني ، نسخة منه، إن مجهولين القوا، ظهر اليوم، رمانة يدوية استهدفت القوات الامنية عند حاجز مبنى البنك المركزي العراقي في شارع […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات بغداد: اصابة تسعة عناصر أمن برمي رمانة يدوية في شارع الرشيد المركز الخبري الوطني.

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