خلف: اصابة 9 من عناصر القوات الامنية بهجوم على حاجز البنك المركزي

2019/12/04 | 12:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، عبد الكريم خلف، اليوم الأربعاء، إصابة 9 من عناصر القوات الأمنية بهجوم على حاجز البنك المركزي.

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