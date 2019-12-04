العراق.. أمر باعتقال رئيس مجلس إدارة مطار النجف السابق

2019/12/04 | 12:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت هيئة النزاهة في العراق، الأربعاء، أوامر بالقبض ومنع السفر، بحق رئيس مجلس إدارة مطار النجف الدولي السابق.

وكشفت دائرة التحقيقات في الهيئة، أن محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة النجف، أصدرت أربعة أوامر قبض بحق رئيس مجلس إدارة مطار النجف الدولي السابق، استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، إضافة إلى أمر قبض وفق أحكام المادة (341) من قانون العقوبات.

كما أصدرت ذات المحكمة قرارا بمنع سفر المتهم على خلفية تهمة تعمّد الإضرار بالمال العام، ووجود حالات تلاعب في عدد من العقود والمشاريع التي أبرمتها إدارة المطار.

وكانت هيئة النزاهة أصدرت سابقا أوامر استقدام جديدة بحق وزير السياحة الأسبق ورئيس هيئة استثمار بغداد الحالي على خلفية "مخالفات"، وذلك استنادا إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.

وفي نوفمبر الماضي، كشفت الهيئة ذاتها، عن صدور نحو ستين أمرا بالقبض بحق نواب ومسؤولين محليين إثر اتهامهم بالضلوع في قضايا فساد وتبديد المال العام.

جاء ذلك بعد اتخاذ الحكومة لمجموعة قرارات لمكافحة الفساد، تحت الضغط الشعبي، أبرزها إحالة ألف موظف إلى القضاء، وحل مكاتب المفتشين العموميين.

وفي أكتوبر، تزامنا مع بدء الاحتجاجات الشعبية المطالبة بمحاسبة الفاسدين، أعلنت هيئة النزاهة كذلك، استعادة أكثر من مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، في خطوة كشفت مدى الفساد المستشري في البلاد.

وبيَّنت الهيئة وقتها إن تحقيقاتها قادت إلى إصدار السلطات القضائية 857 أمر توقيف، نُفذ 407 منها خلال النصف الأول من هذا العام، وفقا بيان رسمي.

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