سكالوني: نريد لقب

2019/12/04 | 12:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} عبّر المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني، عن أمله ألا تكون بطولة "كوبا أميركا 2020"، والتي تقام في الأرجنتين وكولومبيا، الأخيرة ليونيل ميسي.

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