يوتيوب يكشف حصيلة الحرب على

2019/12/04 | 12:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال موقع "يوتيوب"، إن الوقت الذي يقضيه المستخدمون في مشاهدة المحتوى المزيف أو المرتبط بنظريات المؤامرة، تراجع على نحو ملحوظ، بفضل الإجراءات التي جرى اتخاذها.

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